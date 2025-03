Amusez vous en toute autonomie !

Le château est à vous !

Des activités comprises dans le billet d’entrée vous attendent en plus d’un programme de visites. Tous les jours en continu et selon les horaires d’ouverture. Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte

> Atelier » Crée ton armoirie »

Pendant votre visite en famille, faites une pause dans l’univers de s chevaliers

et créez votre armoirie. Imaginez plutôt : une petite exposition à découvrir, un

jeu de société, un cheval en bois , des pochoirs, des crayons, des feuilles de

couleurs… Un temps de récréation en toute autonomie , dans un espace dédié du château.

? Accessible dès 3 ans , et conseillé aussi pour les plus grands

> Jeu enquête Renaissance

Qui a dérobé le joyau du Comte ? A toi de mener l’enquête à l’intérieur du

château. Les suspects sont nombreux et le seigneur a besoin de ton aide pour

démasquer le coupable.

? Livret jeu remis à la billetterie | durée 4 0 minutes | à partir de 8 10 ans

> Ton portrait costumé

Viens te déguiser et t’installer à la manière d’une marquise ou d’un marquis

du 1 8 e siècle ! Nous t’avons préparé des costumes et des accessoires dans un très beau salon du château. Mets toi en scène et prends la pose le temps de te faire prendre en photo par tes proches

? Déguisement possible en fonction des tailles disponibles

> Petite devinette des senteurs

Éveillez vos sens en observant le magnifique plafond du salon octogonal

Devinez le parfum des fruits sculptés en vous amusant autour de la table des

senteurs.

> Sur les traces du Roi

Un roi est venu au château. Mais lequel ?

Jeu de piste dans le parc et à l’intérieur du château.

? Livret-jeu remis à la billetterie | âge conseillé 6-13 ans

> Le petit naturaliste

Loupe, jumelles, imagier, boussole… Avec ces outils, viens incarner un naturaliste pour découvrir la Garenne, le parc boisé du château ! Sac à dos du naturaliste prêté gratuitement à l’accueil du château. ? Livret et accessoires remis à la billetterie | conseillé à partir de 6 ans