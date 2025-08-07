Et devant un jury de 5 personnes, déroule le sketch du fin diseur de Pierre Repp, le bafouilleur dans l’âme.
C’est une rencontre artistique. Leur point commun, Repp et Degrolard ont eu le second tour du conservatoire de Paris. Leur différence, iels n’ont pas vécu au même siècle !
Angie Degrolard : Je repp
L’histoire commence en mars 2020, dans le couloir du conservatoire de Paris, Angie se prépare pour passer le concours de la plus grande école de théâtre.
