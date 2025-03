Découvrez les futures « Animations à la Maison des voisins! » Au programme : visite du musée, sa réouverture avec cabaret,, un repas oriental avec lectures, musique, cinéma, débat….spectacle théâtre et chanson pour un moment culturel et divertissant.

Vendredi 28 mars: assemblée générale à 18h30.

Samedi 5 avril: ouverture officielle du musée à 14h30.

Dimanche 6 avril: repas oriental, lectures, musique, cinéma, débat… dans le cadre de la semaine « Palestine en vue » à partir de 12h.

Dimanche 13 avril: fête d’ouverture du musée avec le cabaret « Amour et Printemps » dès 14h30.

Vendredi 18 avril: spectacle théâtre et chanson « Noir,Rouge, Vert » avec D.Bouchery, B.Martens et G.Raymond à 20h30.

Plus de détails seront transmis au fur et à mesure de l’affinement de la programmation. N’hésitez pas à jeter un coup d’oeil au site internet de La Maison des Voisins.