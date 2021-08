Animations autour de l’invité d’honneur : La Haute-Loire – Valence en Gastronomie Festival

L’invité d’Honneur : la Haute-Loire ! Haute-Loire, le secret le mieux gardé d’Auvergne… En Haute-Loire, une cuisine généreuse, inventive, gourmande et gastronomique aux saveurs salées et sucrées.

ANIMATIONS :

Le Marché

Présentation, dégustation et vente de produits typiques de la Haute-Loire?: pain d’épice, fromage aux artisous, miel, liqueur à base de verveine, bière locale, confiture.

L’espace Cuisine

Démonstrations culinaires autour de la lentille, déclinée sous toutes ses formes. Chaque chef présentera sa recette à la dégustation. La lentille pourra être salée, sucrée, chaude ou froide. Il y en aura pour tous les goûts.

Les Animations

Découverte en famille du département de la Haute-Loire au travers d’animations en tout genre.

L’espace Tourisme

Ne cherchez plus le lieu de vos prochaines vacances?! Les offices de tourisme du département sont rassemblés pour vous proposer de la documentation et des renseignements sur la Haute-Loire, ses points d’intérêts et ses lieux emblématiques.