Animations théâtralisées – Tour de Crest

L’évadé de 1789 : Du dimanche 09 juillet au jeudi 24 août

Du dimanche au jeudi

à 11h30, 14h30, 16h et 17h30

Durant l’été 1789, un détenu par lettre de cachet tente de s’évader du donjon, mais heureusement le gardien, aidé des spectateurs, ouvre l’oeil.

L’intervention du gardien : Du vendredi 14 juillet au samedi 26 août

Le vendredi et samedi

à 11h30, 14h30, 16h et 17h30

Sous le règne de Louis XV, un gardien de prison voulant trop bien faire s’emmêle les clefs de cellule avec les sigles RPR (Religion Prétendue Réformée), NC (Nouveaux Convertis) et AC (Anciens Catholiques).