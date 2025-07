Animations VIP à la ferme aux crocodiles

Voici le programme des animations VIP :

Lundi mercredi et vendredi à 18h : L »apéro crocos (Nourrissage commenté des crocodiles et reptiles, apéritif tropical inclus et temps d’échange avec les soigneurs.

Mardi et jeudi à 8h30 : Le réveil de la réserve (Petit-déjeuner exotique offert, visite guidée des vivariums au calme et observation du réveil des oiseaux, reptiles, iguanes.

Mardi 10h45 : Visite guidée

Mercredi à 11h : Escape Game