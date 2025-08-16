Concert

Anniversaire des un an du Central Vapeur

Le Central Vapeur fête ses un an d’ouverture de manière symbolique avec un programme de folie !

Anniversaire des un an du Central Vapeur
Le 06/09/2025 17:30

8 Cours de Verdun 26400 Crest Tél. 07 75 78 96 99

Contacter par mail
Gratuit pour les visiteurs

Au programme, de la musique, de la bière, des cochons à la broche, des pleurotes à la plancha, un magnifique gâteau d’anniversaire.

17h30 – Ouverture des portes (enfin de la buvette)
18h – DJ SET Nessym
19h30 – Concert de Soleil Badasse
20h30 – Surprise
21h – DJ SET Félix Giacomo Joubert
22h – Concert Le Bonk
00h – DJ SET B2B Nessym et Félix (à l’intérieur)

Pour manger et boire :
Dès 19h on vous proposera des sandwichs de cochon grillé à la broche, et des pitas de pleurotes à la plancha. Toujours de la bière artisanale et locale, du vin stylé et des softs à paillette !