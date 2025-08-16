Anniversaire des un an du Central Vapeur

Au programme, de la musique, de la bière, des cochons à la broche, des pleurotes à la plancha, un magnifique gâteau d’anniversaire.
17h30 – Ouverture des portes (enfin de la buvette)
18h – DJ SET Nessym
19h30 – Concert de Soleil Badasse
20h30 – Surprise
21h – DJ SET Félix Giacomo Joubert
22h – Concert Le Bonk
00h – DJ SET B2B Nessym et Félix (à l’intérieur)
Pour manger et boire :
Dès 19h on vous proposera des sandwichs de cochon grillé à la broche, et des pitas de pleurotes à la plancha. Toujours de la bière artisanale et locale, du vin stylé et des softs à paillette !