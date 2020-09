Une balade commentée à deux voix, sur la colline du Châtelard (zone Natura 2000 et Espace Naturel Sensible local) permet d’observer une flore rare et protégée, d’apprécier une vue imprenable et de découvrir la statue monumentale de la vierge du sculpteur Donzelli et les carrières à ciel ouvert.

Une visite nature et culturelle !