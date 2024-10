Another Kind Of Magic, Le show Ã  Capella Hommage Ã  QUEEN

Soirée EXCEPTIONNELLE autour du répertoire du légendaire groupe QUEEN Avec le collectif 100 % vocal : ANOTHER KIND OF MAGIC

ANOTHER KIND OF MAGIC retrace l’histoire du mythique groupe de rock QUEEN. Ponctué par le témoignage sur grand écran de Max Rockson, un des spécialistes mondiaux du groupe, le spectacle va nous faire revivre sur scène la naissance, la conquête et le couronnement de ce groupe dont le leader fut l’incroyable Freddie Mercury.

Ni documentaire, ni fiction pure, ce spectacle est un hommage subjectif et artistique au groupe légendaire. Il a la particularité unique et innovante de présenter ses plus grands tubes chantés entièrement a cappella par un groupe de 6 artistes hors pair. ANOTHER KIND OF MAGIC, est un spectacle musical, unique et populaire.

1ère partie : Choeur Sol’Air (Ex « Troupe variety Cocktail »)

Créé en 1865 ce choeur fêtera cette année ses 160 ans !!! Son répertoire a su évoluer au fil du temps et reprend aujourd’hui principalement de la variété Française contemporaine, mais aussi parfois un peu de Gospel en Anglais ou en Zoulou… sous la direction de Paul Rubé.

Choeur Sol’Air compte aujourd’hui 25 choristes et ils seront rejoints par les stagiaires du WE chantant « spécial QUEEN » des 5 et 6 octobre, ce qui promet un joli moment musical.

https://www.helloasso.com/associations/si-d-aventure-productions/evenements/spectacle-another-kind-of-magic