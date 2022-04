Antiquarks feat. Souleymane Faye : une rencontre humaine, artistique, rythmique … Ensemble, ils composent des chants autour du courage pour redonner espoir à une jeunesse inquiète pour l’avenir de la planète. Une collaboration cosmopolite qui explore une gamme de musiques métissées alliant l’expérimental et le populaire. Souleymane Faye et Antiquarks sont animés par un fort désir de rencontrer, comprendre et interroger la jeunesse africaine et afro-descendante sur les chances et les espérances de son futur.