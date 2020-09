Antoine Melvil dans « Mortel »

Drapé de son calme olympien, Antoine assène avec le sourire ses piques, ou plutôt, ses coups de scalpels, dans un flow ininterrompu abordant sans ambages les sujets les plus sensibles. Point de survivants, l’artiste n’épargne personne. De sa condition de mortel, il livre avec facétie et élégance un réquisitoire sans filtre pour une vie meilleure.

Dans ce nouvel opus encore plus caustique que le précédent, il dézingue les bien-pensants, qu’ils soient politiques, sociaux ou parasites ordinaires de cette société en perdition. Antoine n’hésite pas à mettre en avant ces dames et insiste d’autre part sur la nécessité de protéger ses yeux et ses oreilles de tout ce que l’on cherche à nous imposer, que ce soit sur le développement, la sexualité ou la culture, tout en soulignant les idioties de ce monde ultra-connecté.

« Mortel », un spectacle noir à tendance râpeuse. Ça se déguste et c’est délectable, c’est Antoine Melvil !