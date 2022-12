L’équipe des studios, Matthieu et Yannick, sera à votre disposition pour vous faire visiter les studios de répétition et d’enregistrement et tout vous dire sur le fonctionnement de La Cordo : répétition, accompagnement, rendez-vous personnalisés et autres joyeusetés !

Ce sera également l’occasion de découvrir la programmation de workshops et de concerts pour ce nouveau trimestre.

Un groupe des studios, BBOR, jouera un concert intimiste dans la salle de concert.