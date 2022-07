Apéro book avec nathalie tournillon

Nous pourrons écouter, échanger et partager un verre avec ses fondatrices Ève Vila, traductrice et nouvelliste, et Nathalie Tournillon, éditrice. … »Graminées, une revue papier illustrée de nouvelles étrangères des 5 continents……À la manière des Graminées qui voyagent, s’implantent et germent, les histoires réunies ici ont été soufflées par les vents d’ailleurs afin de s’ancrer dans votre imaginaire et d’y faire naître un foisonnement d’émotions. Une revue pour défricher, explorer la littérature née sur des territoires différents, certes éloignés mais sans jouer la carte de l’exotisme. Une sélection de dix textes courts réunis autour d’un thème par numéro pour attiser votre curiosité..Et ces excursions sur d’autres terres ne sont possibles que grâce au travail des traducteurs, qui ont ici la possibilité de partager des textes et des auteurs qu’ils aiment, peu ou pas visibles dans le paysage français. Graminées, c’est une revue à lire, mais aussi à regarder. Pour chaque numéro, nous avons demandé à 5 artistes nous livrer leur interprétation du thème et de nous révéler ainsi un peu de leur univers intime.. Graminées, c’est aussi une association qui vise à créer des synergies entre auteurs, traducteurs, artistes… et lecteurs. Elle se déploiera dans le temps. Ouverte aux propositions et aux partenariats fertiles…