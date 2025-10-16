Apéro book d’Olivier Ciechelski

Apéro Book avec Olivier Ciechelski pour le livre « Le livre des prodiges ».

Le 24/10/2025 18:00

8 Place de la Libération 26110 Nyons Tél. 04 75 26 04 91

Gratuit pour les visiteurs

Deux ans après «  »Feu dans la plaine », Olivier Ciechelski revient un polar saisissant : Le livre des Prostiges
Nora, 25 ans brillante enquêtrice et idéaliste, découvre un conteneur rouge rempli de cadavres de femmes africaines. Face une hiérarchie indifférente, elle poursuit seule l’enquête. Entre foi, mystère et prodiges, ce roman nous entraîne dans une atmosphère unique et haletante.