Deux ans après « »Feu dans la plaine », Olivier Ciechelski revient un polar saisissant : Le livre des Prostiges
Nora, 25 ans brillante enquêtrice et idéaliste, découvre un conteneur rouge rempli de cadavres de femmes africaines. Face une hiérarchie indifférente, elle poursuit seule l’enquête. Entre foi, mystère et prodiges, ce roman nous entraîne dans une atmosphère unique et haletante.
Apéro book d’Olivier Ciechelski
Apéro Book avec Olivier Ciechelski pour le livre « Le livre des prodiges ».
8 Place de la Libération 26110 Nyons Tél. 04 75 26 04 91
