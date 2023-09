Apéro book Jean-Paul Fargier

Dédicace de 10h à 12h45 et de 15h à 17h, suivi d’un Apéro Book à 18h, avec Jean-Paul Fargier, auteur du livre « Chamanisme : l’initiation, les soins, les rituels ».

Psychopraticien, Jean-Paul Fargier s’intéresse aux médiations corporelles dans la psychothérapie. Dès lors, il étudie la relation étroite entre la maladie, la psychologie et l’énergie. En s’appuyant sur des médecines traditionnelles sacrées, il oeuvre à remplacer ses patients dans un contexte relationnel large (relation aux ancêtres, aux événements de la vie, à l’univers, etc…) dans le processus de guérison. C’est au cours de nombreux voyages autour du monde que l’auteur s’initie aux pratiques chamaniques et aux médecines traditionnelles. Lors d’un périple en Mongolie, il est reconnu chaman et fait partie intégrante de la lignée chamanique des Darkhad.