Apéro concert – Amina Mezaache & Maracuja

La Maison de l’Aventure accueil un groupe de jazz/brésil venu nous partager quelques couleurs en cette belle nuit d’été, en plein air sous les étoiles. On vous attends à partir de 18h avec une petite restauration maison. Prix libre : montant solidaire 10EUR

Après 13 ans d’expérimentations et de tournées partout en France, Amina Mezaache a choisi d’ouvrir l’esthétique du groupe à de nouvelles influences et à des collaborations inédites, issues d’une démarche créatrice toujours en mouvement et en recherche de singularité. Vortex se veut le reflet de notre époque, pleine de turbulences et d’éléments en fusion, d’énergies qui circulent, s’entrechoquent et se contaminent. Cette recherche esthétique se traduit notamment par l’enrichissement de la palette sonore du groupe : on pourra entendre sur l’album 4 flûtes différentes (flûte en ut, flûte alto, pifano et flûte peule), de la guitare acoustique et électrique, un set de percussions afro-brésilien augmenté d’un udu (jarre en terre cuite), un sousaphone tantôt mélodique ou rythmique.

4 musiciens sur scène : Amina Mezaache / Flûtes & compositions, Fabien Debellefontaine / Sousaphone et flûte, Yoan Fernandez / Guitare, François Collombon / Percussions

Retrouvez une de leurs dernières créations ici : https://www.youtube.com/watch?v=otBt1NS4iQE&feature=youtu.be