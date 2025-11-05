Pilgrim est un groupe de 6 passionnés de musique pop rock; Le groupe est à géométrie variable -mais c’est beaucoup plus en-chantant que les maths … Suivant les titres interprétés :
Au chant lead, vous pouvez entendre différents grains de voix et… puissances (ou pas !) : Rachel, Jeff ; aux choeurs et toujours avec coeur : Rachel, Jeff et Lolo.
Il a plusieurs cordes et plusieurs guitares … sans jamais s’emmêler ! : il s’agit de Manu.
La basse est assurée par : Jeff.
Apéro Concert My Beers Mours
Le groupe PiLGRiM, connu pour ses reprises pop/rock mettra le feu au My Beers!
Alors viens profiter de ce super concert avec un petit verre.
28 avenue Dauphiné Provence 26540 Mours-Saint-Eusèbe Tél. 09 67 43 00 15
