Apéro-concert pop/folk

Créé à l’occasion de leur mariage, le duo est composé de Céline et Jérémy, deux amoureux hauts en couleurs. Ces deux artistes français réinterprètent un répertoire pop/folk international, dans l’air du temps, en y ajoutant leur touche de fun. Jérémy à la guitare, tantôt folk, tantôt électrique, joue également de la batterie électronique et fait à lui seul se secouer les têtes et vibrer les corps sur les airs soigneusement sélectionnés par le couple. La voix authentique et marquante de Céline vous emporte, vous secoue et vous laisse un doux souvenir. Leur complicité et leur joyeuse folie rendent le tout attachant et addictif.

Le duo parcourt le globe, et propose des concerts dans de nombreux pays. U.S.A, Belgique, Hollande… Ils partagent leur aventures musicales sur les réseaux avec de belles images et vidéos live. Ils sont deux, mais leur énergie remplit les plus grandes scènes, un vrai spectacle !

N’hésitez pas à réserver votre place et venir profiter d’un très bon moment musical autour d’un verre et d’une planche apéro.

Buvette et planches apéro sur place