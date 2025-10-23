Apéro-contes surprise

Le 08/11/2025 11:00

Place de la Lève 26460 Bourdeaux Tél. 04 75 53 33 31

Gratuit pour les visiteurs

La joyeuse équipe de la médiathèque vous accueillera pour une lecture-rencontre avec Pierre-Louis Berger, ancien journaliste et auteur à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage, un album jeunesse intitulé  » Conte végétal : Les deux petites voyageuses  » illustré par Marie Mérigot. Ce sera l’occasion de découvrir son univers, la genèse de cette nouvelle histoire ainsi que le conte lui-même. Pour les grands et les petits à partir de 6 ans.