Apéro jazz avec Just Not Trio

Bonne soirée jazz en perspective sur la belle place du Portail des frères prêcheurs : venez nombreux !

Le 11/08/2025 20:00

place Portail Frères Prêcheurs 26170 Buis-les-Baronnies Tél. 09 83 24 77 06

Payant