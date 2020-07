Apéro littéraire et spectacle Grillon et grillot

A 18 heure vous pourrez participer à un apéro littéraire en présence de Pascal Givert auteur, responsable de l’association CAPTE ( aide à la scolarisation au Sénégal ). Il vous présentera son dernier ouvrage » selon où l’on nait » : l’histoire extraordinaire d’un jeune couple Guinéens (ses filleuls) dans la tourmente de la migration

Repas aux saveurs africaines

21 h : spectacle : Grillon et Griot est une co-création artistique réalisée par les associations : La Malle aux Libertés, Fonbala, Jeunesse et reconstruction

» Lorsque la bise fut venue..et que les portes des fourmis c’étaient toutes refermées, Grillon se laissa de désespoir, emporter vers le Sud comme lui avait dit l’hirondelle… » Un voyage initiatique jusqu’au pays Mandingue illustré par des marionnettes géantes et accompagné en musique par le fameux balafoniste’ Yéliké Camara