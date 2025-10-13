Concept de l’Apéro-peinture :
Vous venez passer un moment de détente, after-work, pour peindre tout en dégustant une planche apéritive accompagnée par un cocktail, le tout réalisé par le chef.
Vous venez les mains dans les poches et vous repartez avec la toile que vous avez réalisée. Vous aurez à votre disposition un chevalet, de la peinture, des pinceaux, une toile …. et une artiste professionnelle à vos côtés pour vous guider dans votre création. Un modèle est proposé, libre à vous de le suivre… ou pas.
Vous pouvez venir en couple, entre amis ou seul pour faire de nouvelles rencontres!
Un rendez-vous 100 % good vibes et bonne humeur !
Apéro-peinture
Les Apéros-peinture c’est : un moment de détente, des rencontres, du fun, accompagné d’une artiste pour exprimer votre créativité. Pas besoin de savoir peindre, tout le monde peut participer !
12, Place Rambaud 26140 Anneyron Tél. 06 14 82 85 32
