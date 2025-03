Cette année, les soirées musicales du vendredi migreront vers la place Emile Lerat et se dérouleront ainsi : 18h30 : ouverture des Food Trucks; 19h30 : Blind test; 20h : concert.

18 avril : Love and Live

16 mai : Les Z’enchanteuses

13 juin : No Name

5 septembre : Melting pot’s

Repli Tuilerie en cas de pluie.