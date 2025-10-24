Théâtre

Appartement à vendre

« Appartement à vendre » : Comédie de P. Barillet et J.P. Gredy, mise en scène par B. Vatan, par la Compagnie drômoise de la Cigale.
Tout public.

Appartement à vendre
Le 30/11/2025 17:00

70 allée Edouard Farnier 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75

Payant

Comédie grinçante, qui laisse apparaître les émotions propres à la tragédie. L’appartement est le personnage central. En ouverture, le premier couple est en train de quitter les lieux. La visiteuse suivante nous montre l’évidence : le bonheur ne s’achète pas. La patronne du Grand Magasin qui finit par acheter l’appartement s’est pourtant épanouie du jour où elle a hérité l’affaire…