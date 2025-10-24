Comédie grinçante, qui laisse apparaître les émotions propres à la tragédie. L’appartement est le personnage central. En ouverture, le premier couple est en train de quitter les lieux. La visiteuse suivante nous montre l’évidence : le bonheur ne s’achète pas. La patronne du Grand Magasin qui finit par acheter l’appartement s’est pourtant épanouie du jour où elle a hérité l’affaire…
Appartement à vendre
« Appartement à vendre » : Comédie de P. Barillet et J.P. Gredy, mise en scène par B. Vatan, par la Compagnie drômoise de la Cigale.
Tout public.
70 allée Edouard Farnier 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75