Approche Philosophique de l’Oeuvre d’Art

Après être venu sur le rôle de la culture dans la société, nous nous interrogerons sur le jugement de goût. Qu’est-ce que je dis lorsque je juge qu’une oeuvre est belle ? Est-ce la même chose de dire qu’elle me plaît ?

Dans un second temps, il sera proposé aux participants d’analyser eux-mêmes des images où des artistes se font les témoins de leur temps (Moyen-âge, âge classique, époque contemporaine) et d’échanger les idées qu’elles leur suggèrent.

Enfin, nous poserons la question : qu’est-ce qu’une oeuvre d’art ? Quels sont ses effets dans la culture ? Que révèle-t-elle ? À quoi reconnait-on qu’elle est une oeuvre d’art ?