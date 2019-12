APRÈS LE MARIAGE… LES EMMERDES

Lorsqu’ils se sont rencontrés, leurs petits défauts étaient charmants, leurs copains sympathiques et ces petites poignées d’amour tellement mignonnes… 10 ans plus tard, les défauts sont pesants, ils n’ont plus d’amis et les poignées d’amour sont devenues des bouées…

Trop c’est trop! Isabelle est une cocotte minute sur le point d’exploser.

Elle décide alors de faire appel à un spécialiste des problèmes de couple très Rock’n roll qui va ouvrir le couvercle et lâcher le fauve… Patrick risque d’être au menu ce soir !

Auteur : Sophie DEPOOTER Pierre LEANDRI

Metteur en scène : Sophie DEPOOTER