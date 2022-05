Après-midi artistique- Amascène

Accueil gourmand, exposition de peintures et dessins, ateliers de cinéma d’animation et de poterie, musique…. Restauration sur place possible Food Trucks et buvette.

Accueil gourmand à la place de la mairie.

Expo/démo de peintures et dessins par les enfants du parcours artistique MJC Galaure et la section atelier créatif de l’association animation Laveyronnaise. a la bibliothèque et salle associative.

Ateliers de cinéma d’animation par l’équipée à partir de 8ans, inscription au 04.75.03.98.01. A la salle de motricité.

Ateliers poterie par les amis de la céramique inscription au 04.75.03.98.01. a la salle des jeunes.

Musique: Les Akoustics de la Boressoise, Banda Les Saboteurs de la Boressoise et Horizon musical et l’orchestre Junior de la Galaure. Place de la mairie.

Déambulation musicale et majorettes par le réveil d’Epinouze et ses régates. place de la mairie.