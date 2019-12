? Vers 15h, défilé en calèche du Père Noël et de la Reine de Nyons et ses dauphines en musique, jouets et friandises offerts par la Municipalité.

? Vers 16h, démonstrations de danses par « Nyons O’line »

? Chocolat chaud offert par la Ville et vin chaud + sablés offerts par le Comité des Fêtes.

En plus animations proposées par « Les Vitrines Nyonsaises :

Balades poney, vin et chocolat chauds, marrons…

Place de la Libération Nord devant Marionnaud.