Programme :

14h à 15h30 : Atelier Paste Up (collage) avec Raffu. Pour tous à partir de 10 ans, 12 euros par personne. Nombre de places limitées à 10 participants, réservation recommandée.

16h à 17h : présentation par Raffu de son ouvrage L’ange de la Favela et dédicace.

17h à 19h : projection de deux court-métrages documentaires sur le street art réalisés par Neomusty, suivi d’un échange avec le public sur la pratique du street-art.

En parallèle : visite possible de l’exposition One, Two… Stret Art !, prolongée jusqu’au 29 décembre 2024.