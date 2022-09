Aprés midi théâtre avec Coline Serreau

» Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée » est une pièce intimiste d’Alfred de Musset, qui raconte comment un homme et une femme peinent à s’avouer leur amour.

Une comédie qui pourrait ressembler à un marivaudage, mais aborde finalement des thèmes d’une extrême modernité.

Pour Coline Serreau, on peut voir dans cette fable le désarroi d’une génération. C’est dans ce contexte qu’elle veut placer son étonnante mise en scène. Accompagnant les deux acteurs, Chantal de Mage et Nathanaël Serreau, elle lira de larges extraits de F. Nietzsche , V. Hugo, Musset lui-même ou encore de Georges Sand et Colette. Ces textes, passionnément choisis, ne seront pas sans faire écho aux bouleversements que traversent notre époque…

L’après-midi se déroulera en deux temps

Ø de 15 à 16h sous forme de présentation et d’échanges avec Coline Serreau autour de l’oeuvre de l’auteur. Cet » atelier » convivial sur la terrasse du château n’en restera pas moins facultatif..

S’en suivra un temps de liberté où il sera possible de profiter de la buvette ou de visiter le village

Ø à 17h par la représentation théâtrale elle-même.

Entrée 15EUR (avec ou sans » atelier « ) Ouverture de l’accueil de 14h30 à 15h puis de 16h30 à 17h.