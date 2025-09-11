La visite guidée permettra de découvrir l’architecture et l’évolution des monuments et bâtiments et d’apprécier sa diversité de dans le bâti grignanais. Des supports numériques permettront de visualiser les différents états des monuments à travers le temps ou bien encore de les comprendre dans leur contexte d’origine. De la période médiévale au dix-neuvième siècle, c’est tout un panorama de l’architecture civile, militaire et religieuse qui sera présenté. Visites guidées offertes par Planète Guides.
Architecture du patrimoine
L’architecture est à l’honneur cette année ! Lors de la visite, le public pourra découvrir l’évolution des monuments à travers le temps grâce à des supports numériques. Visites guidées offertes par Planète Guides.
12 Place du Jeu de Ballon Maison de Pays 26230 Grignan Tél. 06 78 90 75 71