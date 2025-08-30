Visites

Ardelaine – Journées européennes du Patrimoine

Nouveau cette année ! Ardelaine vous invite à visitez ses ateliers de confection textile installé à Valence depuis 1986.

Le 20/09/2025 09:00

89 rue Roberval 26000 Valence Tél. 04 75 55 76 82

Gratuit pour les visiteurs

Suivez le parcours de fabrication d’un accessoire en laine éthique et écologique.
Découvrez les savoir-faire qui gravitent autour de la fabrication d’un produit en maille MADE IN FRANCE!
Rencontrez notre équipe textile pluridisciplinaire (sourcing, design, modélisme, production, coupe, couture…)