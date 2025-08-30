Suivez le parcours de fabrication d’un accessoire en laine éthique et écologique.
Découvrez les savoir-faire qui gravitent autour de la fabrication d’un produit en maille MADE IN FRANCE!
Rencontrez notre équipe textile pluridisciplinaire (sourcing, design, modélisme, production, coupe, couture…)
Ardelaine – Journées européennes du Patrimoine
Nouveau cette année ! Ardelaine vous invite à visitez ses ateliers de confection textile installé à Valence depuis 1986.
89 rue Roberval 26000 Valence Tél. 04 75 55 76 82
