Aria-un voyage au travers du Fado. A la Grande Grange

Et le voyage continue ! Après Naples et l’Italie, la nef de la Grande Grange vous embarque pour rejoindre les îles du Cap-Vert et son exceptionnelle culture musicale.

Ce sera avec le groupe ARIA . Et la chanteuse est de Soyans !

Le Fado portugais, » orphelin et vagabond » aux origines métissées, raconte le destin de chacun. Nourri dans les ports et quartiers populaires de Lisbonne, il trouve voix à travers la poésie tourmentée de l’existence. Mais » il n’est pas la tristesse, juste une certaine façon d’être « .

Quant au Cap-Vert, » dix grains perdus dans l’Atlantique » peuplés il y a longtemps par des esclaves noirs, il garde rivé dans ses Mornas, le déchirement des départs forcés.

Mais le capverdien aime aussi la vie » sabe « , la vie douce et balancée, la danse et la musique plus enlevées, véhiculées à travers les Coladeras et autres Batuques et Funanas…

Ainsi c’est un voyage sur le fil de la Saudade, de l’Histoire et de la langue (portugais et créole portugais), traits d’union entre les deux genres musicaux, que le groupe ARIA vous propose.

Accès : » La Grande Grange » à Soyans dans votre GPS, ou depuis la mairie : remonter 400m direction Crest, petite route à gauche

Dispo après le concert ? Restez pour un apéro partagé avec les musiciens : vous pouvez apporter apéritif, tarte salée ou sucrée, ou boisson…

Au plaisir de vous accueillir à la Grande Grange !

Franck et Emmanuelle