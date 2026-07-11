« Arlo et Argh » par le Grand cabaret cirque – Saint-Donat sur l’Herbasse

Argh et Arlo se connaissent bien. Aujourd’hui, ils ont décidé de monter à deux, un grand cabaret, en y mettant tout le meilleur d’eux-mêmes. En cas d’intempéries, lieu de repli à la salle de l’Auberge, site d’ARCHE Agglo.

Ils viennent ainsi nous présenter avec enthousiasme, une collection d’exploits : magie, diabolo, danse acrobatique, numéro de mime bruité, lancer de couteaux, …

Argh et Arlo, viennent sur scène, entiers, le coeur ouvert et laissent ainsi transparaître le meilleur et le pire d’eux-mêmes. Au coeur du spectacle, leur relation, leurs conflits, leurs espoirs et leurs désespoirs.

Plongez dans l’univers du Petit Prince ! L’équipe de l’accueil de loisirs vous propose une soirée librement inspirée de l’histoire. Vous pourrez en famille voyager de planètes en planètes avant de terminer votre voyage, au bord du lac devant le spectacle de la Cie Prise de Pied.

Ce projet est mené dans le cadre des vacances culturelles, avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et de la démarche d’action culturelle et d’Éducation aux Arts et à la Culture (EAC) portée par ARCHE Agglo avec la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche et le Département de la Drôme.

L’objectif est de permettre à tous les habitants d’ARCHE Agglo de rencontrer des créateurs et leurs oeuvres, d’expérimenter des pratiques artistiques et culturelles et de développer un regard critique. Ces projets sont également menés grâce à une dynamique de coopérations sur le plan culturel sur l’ensemble du territoire.

La Compagnie Prise de pied a été accueillie en 2025 pour la résidence de création de ce spectacle, dans le cadre de l’Été culturel.

En partenariat avec l’ALSH de la MJC du Pays de l’Herbasse, le Centre social de Tournon-sur-Rhône et la Maison du jeu.

De 3 ans à 103 ans

Durée 45 min