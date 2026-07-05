Arsilda, Reine du Ponto / Par Mirandolina et compagnie

Un spectacle porté par trois comédiens dell’Arte qui tentent de sauver le spectacle, en improvisant tant bien que mal une pièce qu’ils n’ont jamais joué. Masques, chansons, improvisations! Venez découvrir cette adaptation de l’opéra de Vivaldi!

Trois saltimbanques sont en train de préparer le théâtre pour « ?Arsilda, reine du Ponto? », cette nouvelle pièce qui va être jouée le lendemain à l’arrivée de la compagnie de théâtre. Soudain, ils s’aperçoivent que le public est déjà là. C’est alors que la Panique -cette charmante conseillère qui nous saisit toujours avec grâce-, la panique donc, les propulse sur scène pour jouer, à trois pélos, une pièce pour : douze pélos, trois costumières, quatre techniciens plateau, trois pour les effets sonores, deux pour l’éclairage, trois chiens, deux chats, six poules et un raton laveur?; plus, bien sur, l’orchestre et le choeur de l’opéra de Bayreuth.

Distribution : Sébastien Labate, Olivia Nason-Labate, Alberto Nason

Écriture et mise en scène : Alberto Nason