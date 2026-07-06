Mirandolina et Cie se balade avec ses tréteaux pour vous faire découvrir ou redécouvrir des oeuvres connues du grand public grâce à la Commedia dell’Arte ! Les spectacles sont ouverts aux grands et aux petits : chant, danse, masque et comédie assurée!

Trois saltimbanques sont en train de préparer le théâtre pour « ?Arsilda, reine du Ponto? », cette nouvelle pièce qui va être jouée le lendemain à l’arrivée de la compagnie de théâtre. Soudain, ils s’aperçoivent que le public est déjà là. C’est alors que la Panique -cette charmante conseillère qui nous saisit toujours avec grâce-, la panique donc, les propulse sur scène pour jouer, à trois pélos, une pièce pour : douze pélos, trois costumières, quatre techniciens plateau, trois pour les effets sonores, deux pour l’éclairage, trois chiens, deux chats, six poules et un raton laveur?; plus, bien sur, l’orchestre et le choeur de l’opéra de Bayreuth.

Distribution : Sébastien Labate, Olivia Nason-Labate, Alberto Nason

Écriture et mise en scène : Alberto Nason