Art Ensemble of St Gervais

L’atelier jazz et musiques improvisées de l’Art Ensemble of Saint-Gervais et ses 13 musiciens vous invitent le vendredi 7 novembre 2025 à 20h à une sortie de résidence à la Halle de Dieulefit. Cette résidence de trois jours sera l’occasion d’ouvrir le répertoire de l’ensemble, de la musique improvisée au free jazz, de la direction spontanée d’orchestre au Big band (Carla Bley, Sun Ra, Archie Shepp, Jean-Michel Girard, …).

Exhalés des steppes états-uniennes of Chicago, les spectres de l’Art Ensemble of Saint-Gervais se dressent fièrement in The Hall of Dieulefit pour un mythique concert de jazz libéré, fait de bruit et de fureur, de mélodies envoûtantes, de mots et de riffs lascifs – trombones timbrés, saxophones triphones, piccolo et bombardes supersoniques, clarinettes trop basses, keyboard électrocuté, cordes vocales pharyngitées et section rythmique en forme de TNT.

