Art et artistes à Notre Dame de Lourdes – Journées européennes du Patrimoine

L’église Notre Dame de Lourdes ne laisse pas indifférent…
Son architecture étonne, parfois dérange, a souvent fait débat y compris parmi les Romanais.

Mais que sait-on réellement de ceux qui l’ont imaginé et construite ?

Le 21/09/2025 14:30

Place Jean Jaurès 26100 Romans-sur-Isère

Gratuit pour les visiteurs

Cette visite propose de revenir sur l’histoire de sa conception et de mieux comprendre les oeuvres qui l’ornent.

Visite proposée par l’association de Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois.
Pas de réservation.