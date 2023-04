Art of Change Festival

Soutenir un projet collectif, reliant l’art et l’écologie, pour sensibiliser toutes et tous sur le monde de demain.

Pour nous, le sujet de l’écologie fait sens : c’est notre avenir ! Alors en tant qu’association, mais surtout en tant que jeunes, il nous semble plus important que jamais d’élever les consciences autour de l’écologie et de la biodiversité.

Nous avons pris conscience de combien l’art était fédérateur et tous les artistes, pour nous, ont un rôle à jouer afin de bousculer les idées et de proposer des solutions innovantes. C’est ce que l’on aimerait transmettre à travers ces deux jours de festival.

Afin de permettre aux personnes présentes de s’informer et de se sensibiliser de manière ludique, nous proposerons différents ateliers et stands (expos, photographie, radio, librairie nomade, ateliers d’écriture…) animés par des intervenants du territoire, engagés artistiquement et pour la planète.

Scène ouverte, spectacle, prestation de cirque et concerts seront également au rendez-vous, ainsi que de la restauration de type FoodTruck à base de produit locaux.

Ce week-end sera également l’occasion de fêter les 2 ans de l’association Libre Baz’Art.

Pour la partie concert, nous envisageons plusieurs artistes importants tels que Melan, Jaks & Artemis, LYYR, Warless Sound System. Sous réserve de confirmation !