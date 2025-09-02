ARTHUR SATAN + CHALEUR + DJ WHISKER

C’est la RENTREE de GIGORS ELECTRIC. Pour célébrer le retour au turbin rien de tel qu’une séance de nettoyage des conduits auditifs. Voici le programme de cette soirée résolument rock punk et peut être même pop.

CHALEUR : On se demande si il est encore pertinent de présenter le quatuor gigorien…. bon….

Né dans la torpeur et l’ennui d’un confinement bienvenu, Chaleur émerge comme un réflexe. Guitares tranchantes, section rythmique de bûcherons et voix teintée de milliers de clopes et de bières bon marché, Chaleur a pour objectif saugrenu de faire danser, malgré tout. Entre amour revendiqué pour les Country Teasers et Étienne Daho, Chaleur n’en reste pas moins un quatuor de rock. Car quand c’est pas rock, c’est pas possible.

ARTHUR SATAN : Pop démoniaque

Arthur est presque un habitué de Gigors Electric. Son dernier méfait chez nous c’était avec son groupe JC Satàn lors de nos 20ans . Il revient défendre son 2eme album solo, A Journey That Never Was, paru chez Born Bad Records. Ce disque permet de savoir ce qu’il se passe quand on abandonne un enfant à son sort dans un studio son, qu’on le laisse vieillir avec pour seuls copains ses figurines Warhammer alignées sur une pile de vieux Métal Hurlant, et qu’on met le temps sur pause pendant quelques décennies. Et…en fait ça va : le mélodiste bordelais a toute

une famille d’amis imaginaires à vous présenter.

DJ WHISKER : Selecta soignée pour dancefloor enragé, du rock 50’s à aujourd’hui, DJ Whisker c’est bon à toute heure !

Rock’n’roll, rythm’n’blues, exotica, punk, garage, post-punk, synth-cold-new waves.