Article 353 du code pÃ©nal

Dans le cadre de la Comédie itinérante de Valence Une adaptation d’Emmanuel Noblet d’après le roman de Tanguy Viel avec Vincent Garanger et Emmanuel Noble

En Bretagne, un homme se confie à un juge: il a jeté à la mer le promoteur véreux qui l’a escroqué. Il plaide coupable et remonte aux origines de son acte. Peut-on justifier un geste criminel? D’un polar à succès signé Tanguy Viel, Emmanuel Noblet tire un thriller théâtral dans lequel se reflètent la rage d’un homme à cran, et bien des lueurs d’humanité.

Sur scène, un chantier. C’est celui du projet immobilier, aujourd’hui avorté, que l’on a fait miroiter à toute une commune bretonne. Martial Kermeur en était, lui qui avait investi ses derniers sous pour y acquérir une propriété. Peut-être l’échec de trop pour ce cinquantenaire taiseux à bout de souffle, licencié, divorcé, vivant seul avec son fils. Cette injustice le fait basculer dans le crime. L’écrivain Tanguy Viel a imaginé la déposition d’un homme acculé, prêt à tout pour regagner sa dignité. Son interlocuteur: un juge en quête de vérité qui rassemble ici des éléments pour se forger une « intime conviction » telle que prescrite par l’article 353 du code de procédure pénale. Leur dialogue est l’occasion d’une palpitante enquête sur scène à l’interprétation sans faille – dont Vincent Garanger dans le rôle principal. Une méditation sur la justice, sociale et intime.

