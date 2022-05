Artisanat et créations locales

Du 11 juin au 26 juin

Julie JURINE

Bijoux Macramé et Pierres semi-précieuses / Tableaux et cartes

Du 27 juin au 10 juillet

Marylène CHABERT

Peintures sur soie, coton, lin porcelaine, bois et verre / Customisation sur bouteille, pot et vase / Bijoux et accessoires en pâte polymère / Collage serviette et décopatch / Bougie à la cire d’abeille et de soja / Bracelets en pierres précieuses et en verre

Du 11 juillet au 24 juillet

Annie VALLELIAN, Mireille KUTTER, Catherine FAVE, Mireille GRIMAUD

Peinture / Céramique / Couture

Du 25 juillet au 7 août

Brigitte LAMEYSE

» Je peins essentiellement à l’huile des marines mais aussi des femmes aux cheveux blancs (c’est ma signature…).

Salle du Lac à Saint-Nazaire-en-Royans, je vais bien entendu présenter des tableaux (huile) mais aussi des peintures sous verre de différentes techniques et de différents formats.

Lors de cette exposition il y aura également des photos des tableaux que j’ai réalisés. Les visiteurs auront ainsi plus de choix : des « passe-partout » (faciles à poser sur un petit chevalet), mais aussi des cartes postales. »

Du 8 août au 21 août

Annick OLLIER, Nicole FONTAINE, Gilbert REBOULET, Marcelle BIT

Peinture / Poupée en tissu / Sac de lavande / Bouteille lumineuse / Bois / Bijoux en pierres semi-précieuses

Du 30 août au 15 septembre

Christophe ROLLET

Véritable savon de Marseille Le Sérail et autres produits