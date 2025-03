Arts & Facs – 22 édition

Conçu par les étudiants de Valence avec la complicité de Gwenaëlle BAUDIN et Talia FERREIRA, et le groupe vocal Evasion, Arts & Facs est bien plus qu’un évènement étudiant. C’est une véritable proposition artistique où la rencontre des modes d’expressions et la multiplicité des talents, qu’ils soient déjà affirmés ou en éclosion, produit ce savoureux mélange d’enthousiasme et d’émotion que l’on retrouve avec impatience chaque année !

Aux côtés des artistes pour accompagner les étudiants et les étudiants, des professionnels du spectacle vivant et des enseignants : Juan Antonio MARTINEZ, Olivier COSTE, Sandrine DUSSER, Karine DE HARO, David LAURENT et toute l’équipe du théâtre de la ville de Valence.

Cet événement haut en couleurs est soutenu et organisé par l’Université Grenoble Alpes et la Ville de Valence.

L’IDEX de l’Université Grenoble Alpes, la CVEC, la Région Auvergne Rhône Alpes et la Fédération des oeuvres Laïques de la Drôme soutiennent et font perdurer depuis plusieurs années cet événement.

Ne manquez pas le lancement de chaque soirée avec le flashmob « Naeco » porté par un projet tutoré de l’UFR STAPS du Département Sciences Drôme Ardèche de l’UGA à Valence.

Arts&Facs s’inscrit dans le cadre d’ » Émergence, le festival de la création étudiante de Valence « .