Arts Plastiques Bernard Moulin

Pour l’exercice de sa profession de géologue, il a parcouru quantité de montagnes et de vallées en France, en Europe et ailleurs. Cet artiste de la science s’est très tôt passionné pour la nature et la création artistique.

Son intérêt s’est porté sur une sorte d' »observation raisonnée » : des formes de la nature minérale – comme la géométrie des cristaux, l’abstraction des lignes des roches et des paysages, la souplesse des courbes et les subtilités du biologique – , mais aussi des couleurs, de sa chimie, de la perception que l’on peut en avoir ou encore de la composition picturale dans l’équilibre des formes et des couleurs.

BERNARD MOULIN a cherché une voie entre recherche scientifique et sensibilité artistique.

