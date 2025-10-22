Ascolta – Io Boss Clément Bosio

IO BOSS, alias Clément Bosio, a exploré des univers sonores variés en tant que batteur, guitariste, claviériste, beatboxer, DJ et choriste, contribuant à des projets musicaux aussi divers que le hip-hop, le trip-hop, le rock progressif, la soul, la chanson française, la pop et l’électro.

Dans l’intimité de ses souvenirs des années 90, IO BOSS vous transporte dans un univers où la nostalgie et la musique se rencontrent.

Avec ses deux danseuses et son ami d’enfance, à la guitare et aux claviers, IO BOSS, chanteur et musicien, partage des chansons qui oscillent entre légèreté et réflexion sur des sujets de société.

Ses mélodies et son énergie scénique vous plongeront dans une expérience vibrante, où chaque note réveille une part de notre propre histoire.

Benvenuto nello spettacolo en français e in italiano

D’un jeune français à deux racines

Che ascolta Shade, lit Jean Racine.

Invitée et 1ère partie : Camille PERAIRE

Camille est une chanteuse pop FR drômoise dont l’énergie et la sensibilité s’expriment aussi bien dans sa voix que par sa présence scénique.

Sur scène, Camille incarne une énergie vibrante et sincère.

Sa voix, ses mélodies et ses mouvements créent une performance unique où le corps se mêle à la musique.

Voir Camille en concert, c’est plonger dans un moment unique et intense.

+ Plein d’autres surprises !