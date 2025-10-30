Qu’elles se passent au sommet de la montagne, sur une place de village ou au bord de la mer, voici des histoires d’amour impossible, des chants du quotidien, des chants de femmes ainsi que de révolte. Giulia, Lucile et Aurélie vous emmènent avec elles dans leur voyage qui sillonne les différentes régions d’Italie.
voici notre dernière live session enregistrée à la Basilique de Vézelay cet été : https://www.youtube.com/watch?v=W9Z…
et notre site : https://trioascolta.wixsite.com/tri…
« Ascolta »: trio de chants italiens à cappella. A l’Hydre
Chants italiens à cappella des montagnes piémontaises aux tarentelles du Salento.
1 rue de la république 26400 Crest
