Assemblée Générale et Conférence de Movember Drôme

Notre jeune association a pu avec succès, grâce à vous et l’ensemble de nos partenaires, atteindre ses objectifs pour l’année 2019. Mais cette aventure ne fait que commencer et nous comptons encore sur vous pour l’avenir….

Pour vous informer, vous sensibiliser et vous apporter des éléments concrets en matière de prévention et de dépistage, notre assemblée générale sera suivie à 19h30 d’une conférence :

» Brèves de Comptoir des Cancers Masculins : Et si on cassait les tabous »

co-animée par les docteurs Sophie LANTHEAUME (Psycho-Oncologue), Arnaud PAGES (Chirurgien-Urologue) et Bertrand FLEURY (Cancérologue-Radiothérapeute).

Nous finirons notre soirée à 20h45 autour d’un buffet convivial.

Ordre du jour de l’assemblée générale :

– Diaporama de présentation.

– Rapport Moral.

– Rapport Financier + financements des projets auprès des malades et leurs familles.

– Programme 2020.

– Renouvellement des cartes d’adhésions 2020 (Rappel : coût 10 euros).