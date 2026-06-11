Concert

Asseyrades 2026 : Rock’Tail

Un accueil chaleureux, une ambiance festive.
Un concert, les vins du Domaine, et une restauration sur place. Beau programme à partager en famille ou entre amis.

Asseyrades 2026 : Rock’Tail
Le 26/06/2026 20:00

425 route de Valréas 26790 Tulette Tél. 04 75 98 30 81

Contacter par mail Site internet
Payant

Première soirée de la saison des Asseyrades 2026 avec le groupe ROCK’TAIL.

Cinq musiciens aux personnalités bien trempées. Leur philosophie : le « cocktail Rock ». Des années 70 jusqu’aux années 2000, ils piochent dans les époques et les styles. Ça joue juste, ça joue fort, mais surtout ça joue avec le sourire et l’envie de partager.

Bar à vin et restauration sur place, découvrez le Domaine de nuit lors d’une ambiance festive.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.