Association Vdi club and co – Salon Bien-être, gourmandises et créations uniques

Venez explorer un univers de bien-être, créativité et partage ! Exposants, ateliers, conférences… Une journée riche en découvertes vous attend.

Venez vivre une journée unique placée sous le signe du bien-être, de la créativité et de la découverte ! Ce salon réunit des exposants passionnés et des intervenants inspirants pour vous faire découvrir des pratiques, des produits et des savoir-faire qui enrichissent votre quotidien.

Au programme :

Stands d’exposition : Produits naturels, bien-être, artisanat, spiritualité et bien plus encore.

Ateliers découverte : Participez à des sessions en groupe pour explorer différentes pratiques et techniques.

? Conférences & animations : Des experts partageront leurs connaissances lors d’échanges enrichissants.

Que vous soyez curieux, passionné ou en quête de nouvelles expériences, ce salon est fait pour vous !

Vous souhaitez exposer ou animer un atelier/conférence ?

Inscrivez-vous dès maintenant : inscription.vdiclubandco@gmail.com

Infos & partenariats : vdiclubandco@gmail.com