Astronautes, l’expo – Visites expérience

Mais à quoi ressemble vraiment la vie des astronautes ? Venez partager leur drôle de vie, découvrez avec eux des expériences renversantes. Astronautes, l’Expo propose un parcours qui combine à la fois découvertes scientifiques et animations pour tous.

Autour de 3 grands thèmes de découverte…

>> L’ESPACE : UNE DESTINATION DE L’EXTRÊME

Vous ne pouviez pas tomber dans un environnement plus hostile pour l’homme ! Vide, températures extrêmes, rayonnements cosmiques, noir profond… Partez à la découverte du vide spatial !

>> LA STATION SPATIALE : LA BASE ET LA MAISON DE L’ASTRONAUTE

A la fois base avancée, laboratoire et maison de l’espace, la Station Spatiale Internationale (ISS) offre une vie peu ordinaire à ses occupants. Rythmée entre travail, loisirs et activités sportives, la vie en communauté, dans un espace aussi exigu qu’une station orbitale, nécessite une grande préparation aussi bien physique que mentale…

>> LE QUOTIDIEN : VIVRE DANS UNE STATION SPATIALE

Un quotidien surprenant où rien ne se passe comme sur Terre !

Testez, expérimentez et faites-vous guider par les astronautes qui sont la voix de l’exposition.